СМИ: Минобороны РФ провело ротацию командующих группировками войск

В рамках ротации командного состава командующим войсковой группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, занимающий сейчас пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа, пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

Командующим группировкой войск «Юг» на южном оперативном направлении, по данным источников, стал генерал-лейтенант Александр Санчик, который с 15 мая 2024 года исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Прежний командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин будет направлен руководить Военной академией им. Фрунзе, пояснил собеседник портала.

«С советских времен Академией им. Фрунзе руководят генералы, как правило, прошедшие должности командующего или начальника штаба военного округа. Генерал-полковник Анашкин имеет богатый опыт командования войсками в боевых условиях и сможет организовать на его основе качественное образование будущих командиров и командующих», — разъяснил источник в Минобороны.

Собеседник портала уточнил, что решение о назначениях было принято в рамках плановой ротации, так как «даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности», а «ситуацию можно сравнить с кадровыми решениями в отношении других командующих».

Генерал-полковник Александр Лапин в 2022 году командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», напомнил источник.

Затем был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, далее возглавил группировку «Север».