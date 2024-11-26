Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о готовности украинских сил не только обороняться, но и наносить мощные контрудары.

«Мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне», – сказал он.

На встрече с украинскими военными блогерами 26 ноября главком ВСУ Сырский заявил, что украинские войска планируют не только обороняться, но и проводить контратаки. Об этом сообщил Кирилл Сазонов, военный, присутствовавший на встрече.

«Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто – увидите», – добавил Сырский.

Сырский назвал Зеленскому самое тяжелое для ВСУ направление на фронте

Украинский военачальник также рассказал об оперативной обстановке на фронте. Он сообщил, что ситуация на покровском и кураховском направлениях остается сложной, но лучше, чем неделю назад, когда она была критической. Некоторые подразделения ВСУ вынуждены были отступать, покидая позиции, которые некем было закрыть. Это действительно была кризисная ситуация.

«Сейчас проблема решена: развернуты резервы, планы противника сорваны», – заключил Сырский.

Напомним, ранее в Минобороны пообещали возмездие за обстрелы Курской области американскими ракетами ATACMS.