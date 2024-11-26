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В России рассказали о судьбе попавших в плен иностранцев

Попавшим в плен иностранным наемникам грозит тюремное заключение, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также допустил, что их могут обменять и отправить на родину.

В России рассказали о судьбе попавших в плен иностранцев
© РИА Новости

«С ними поступают так же, как и со всеми остальными военнопленными, как с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), — сказал Колесник. — Все зависит от того, что они успели совершить, как именно попали в наемники».

Судьба таких людей, по словам политика, решается в соответствии с законом. В случае совершения преступлений, они могут быть подвергнуты тюремному заключению. В противном случае, если это окажется обоснованным, их могут обменять.

«Когда происходит обмен, наемников, как правило, отправляют в их родные страны. Но бывает и так, что они снова появляются на фронте. И тут уже возникают вопросы. Потому что, допустим, один раз человек как-то попал в наемники. Но второй раз он ведь должен был понимать, что происходит и на что он идет», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска арестовал пойманного на российской территории наемника ВСУ из Британии Джеймса Скотта Риса Андерсона.

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Андрей Колесник
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Украина