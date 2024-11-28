В США заявили о визитах инопланетян на базы с ядерным оружием

Бывший военный, занимавшийся контролем вооружений армии США, рассказал о визитах инопланетян на военные объекты, где базируется ядерное оружие. Об этом пишет Daily Mirror US.

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Роберт Салас после окончания Академия ВВС США работал с беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами, а позже более 20 лет служил в Федеральном управлении гражданской авиации США. Во время недавних слушаний в Конгрессе по поводу НЛО он пообщался с членом палаты представителей Нэнси Мейс.

В частности, Салас рассказал, что «странные инциденты» с участием НЛО якобы происходят над военными базами по всему миру. «Я уверен, что они посылают нам сообщения о ядерном оружии: "Какого ***, это же ядерное оружие!"» — заявил бывший военный. После этого он быстро извинился перед Мейс, которая, впрочем, не обиделась.

Daily Mirror US также пишет, что схожее заявление недавно сделал исследователь НЛО Роберт Гастингс. Он заявил, что инопланетные корабли «совершают облеты» крупных военных ядерных объектов каждый год. Об этом ему якобы рассказали источники на этих базах.

Ранее во время слушаний в нижней палате Конгресса США по поводу НЛО независимый журналист рассказал о тайной программе американских властей по изучению пришельцев. Он уверен, что американские власти много лет изучают инопланетные материалы.