"Хезболла": беспилотники атаковали военные объекты Израиля в Тель-Авиве

Ливанское шиитское движение "Хезболла" в ответ на массированные удары израильской авиации по Бейруту атаковало несколько военных объектов в Тель-Авиве. Об этом, ссылаясь на пресс-службу движения, сообщает РИА Новости. В заявлении "Хезболлы" говорится, что в ответ на бомбардировки Бейрута и преступления Израиля против гражданского населения бойцы движения атаковали дронами ряд "чувствительных военных объектов" в Тель-Авиве и его пригороде. Пресс-служба "Хезболлы" утверждает, что все цели поражены. Ночью 27 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела авиационный обстрел объектов "Хезболлы" на юге ливанской столицы. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля атаковали финансовые объекты "Хезболлы" в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа. Днем 26 ноября армия Израиля анонсировала удары по 20 зданиям в Бейруте.

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