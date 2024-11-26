Президент США Джо Байден, сторонник Демпартии, ждал итогов президентских выборов в стране. После победы кандидата от республиканцев он дал разрешение ВСУ на удары дальнобойными ракетами ATACMS по объектам на российской территории. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее в МИД РФ заметили, что администрация уходящего президента спешно пытается передать остатки помощи Украине в стремлении обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году.

«Обсуждения вопроса о разрешении [применения ВСУ] наземных мин и армейской тактической ракетной системы большой дальности (ATACMS) начались в конце октября, однако окончательное решение было принято только после выборов», — пояснил источник.

МО РФ анонсировало ответ на удары ATACMS по Курской области

Собеседник газеты отметил также, что отправка Киеву запрещенных международными конвенциями противопехотных мин отчетливо показала, что Белый дом расценивает ситуацию на Украине как «критическую».