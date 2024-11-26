$105.06+1.27110.49+1.62
Войти в почту

Парламентская ассамблея НАТО поддержала отправку ВСУ ракет «Томагавк»

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса передать украинским войскам ракеты.

Парламентская ассамблея НАТО поддержала отправку ВСУ ракет «Томагавк»
© globallookpress.com

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Верховной рады.

Рекомендательное заявление Парламентской ассамблеи создаёт юридическую основу для принятия решений.

Среди вооружений, которые могут быть отправлены ВСУ, — американские «Томагавки».

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что у армии Украины сейчас нет американских ракет «Томагавк» и «быть не может».

Украина захотела попросить у Байдена разрешение на использование ракет Tomahawk

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что требование Владимира Зеленского о поставке американских крылатых ракет «Томагавк» совершенно невыполнимо, однако в случае организации поставок его ждёт смерть.

Военные новости
Дуглас Макгрегор
Виктор Литовкин
Владимир Зеленский
Верховная Рада
НАТО
Пентагон
Украина