Парламентская ассамблея НАТО поддержала отправку ВСУ ракет «Томагавк»

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса передать украинским войскам ракеты.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Верховной рады.

Рекомендательное заявление Парламентской ассамблеи создаёт юридическую основу для принятия решений.

Среди вооружений, которые могут быть отправлены ВСУ, — американские «Томагавки».

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что у армии Украины сейчас нет американских ракет «Томагавк» и «быть не может».

Украина захотела попросить у Байдена разрешение на использование ракет Tomahawk

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что требование Владимира Зеленского о поставке американских крылатых ракет «Томагавк» совершенно невыполнимо, однако в случае организации поставок его ждёт смерть.