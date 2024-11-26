Украина получит от Германии две системы ЗРК Iris-T

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин отправит Украине две системы ЗРК Iris-T. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление она сделала во время встречи глав МИД «Большой семерки» в Фьюджи. По словам Бербок, доставка ожидается до конца 2024 года. При этом министр добавила, что с начала украинского конфликта Германия потратила на помощь Украине уже 37 миллиардов евро, однако Берлин не намерен останавливаться «ради собственной защиты».

«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T», — заявила она.

Ранее в Минобороны Франции заявили, что Париж поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов.