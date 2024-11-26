Первый удар американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области был нанесен 23 ноября пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного дивизиона С-400, из них две достигли цели. Повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие, сообщили в Минобороны РФ.

"23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе Лотаревки (37 км северо-западней Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - сообщили там.