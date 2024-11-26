Министерство обороны России готовит ответ на удары Вооруженных сил Украины американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, заявили в российском военном ведомстве.

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - заявили там.