Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на курском направлении четыре танка, четыре боевые машины пехоты и свыше 250 военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в новой сводке, которую опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово. Кроме того, удары наносили оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 35 760 военнослужащих. Вооруженные силы РФ уничтожили 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, почти 1,2 тысячи боевых бронированных машин, свыше тысячи автомобилей и сотни единиц другой техники. В Минобороны РФ добавили, что операция по уничтожению украинских войск продолжается.