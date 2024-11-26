ВСУ повторно атаковали место удара по автобусу в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали дронами место удара по автобусу в Новой Каховке Херсонской области после приезда оперативных служб. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

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«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки были повреждены два автомобиля.

Украинские военные 26 ноября обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке. Сообщается, что удары по населенному пункту были нанесены из 120-миилиметрового миномета.

Как рассказал Владимир Сальдо, в результате атаки пострадали 11 человек, четверо из них не выжили. По его словам, семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.