Белоусов поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем морской пехоты.

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Поздравление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Товарищи морские пехотинцы! Поздравляю Вас с праздником и благодарю за добросовестную службу!» — сказал Белоусов.

По его словам, «в настоящее время воины морской пехоты с честью решают задачи специальной военной операции».

Он напомнил, что 22 морских пехотинца удостоены звания Героя Российской Федерации. Всем воинским частям морской пехоты присвоены почетные наименования «Гвардейская».

Президент России Владимир Путин ранее распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.

Морская пехота — род сил Военно-морского флота вооруженных сил государств, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.