На Балтфлоте провели учения по отражению атак БПЛА на военные объекты

Учения по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты военной инфраструктуры Балтийского флота прошли в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"На территории Калининградской области состоялось учение с военнослужащими подразделений охраны военных объектов Балтийского флота. Основной целью мероприятия боевой подготовки была отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сводные группы радиоэлектронной борьбы выполнили задачи по постановке помех с помощью перспективных средств радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженности действий с группами огневого поражения.

На флотском полигоне Хмелевка военнослужащие отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки по мишеням, имитирующих беспилотные летательные аппараты "противника".