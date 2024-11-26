Израиль пересек красную линию, нанеся масштабный удар по территории Ирана месяц назад. Об этом заявил начальник генерального штаба Исламской Республики Мохаммад Багери.

«Мы ответим на последнюю агрессию сионистского режима ответом, который выйдет за рамки их воображения», — цитирует его агентство Isna, Багери.

Последний раз ЦАХАЛ уничтожал военные цели в Иране в конце октября. Тогда под удар попали системы ПВО и объекты ракетной промышленности.

Ранее востоковед Елена Супонина говорила, что уходящая администрация Джо Байдена предпринимает усилия для того, чтобы перемирие между «Хезболлой» и Израилем состоялось. И делается это все в тесном согласовании с возможными назначенцами новой администрации Дональда Трампа.