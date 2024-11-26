Орешник, который на Руси применялся для изготовления розог для наказаний, может иметь отношение к названию новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник». Такое предположение сделал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы, передает РИА Новости.

Он отметил, что данный кустарник, наряду с березой, рябиной и ивой, использовался на Руси для розог, которые применялись для наказания непослушных.

«Я уверен, что, осознавая отсутствие противника, который мог бы противостоять нашей мощи, мы готовы дать урок противникам с помощью этих «розог» в виде «Орешника», — сказал депутат.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.