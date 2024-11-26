В Литве заявили о готовности рассмотреть отправку войск на Украину

В Литве готовы рассматривать возможность отправки европейских войск на Украину
Литва готова рассматривать сценарии, при которых европейские военнослужащие могут отправиться на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.
"Мы должны быть открыты к предложениям, которые были выдвинуты президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. <...> Может потребоваться, чтобы европейские солдаты появились на украинской земле <...>, и Литва всегда открыта к рассмотрению таких вариантов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину.
По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу насчет этого вопроса, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. 25 ноября газета также проинформировала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.