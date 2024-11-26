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Министр обороны Украины поедет в Южную Корею просить оружие

Делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в среду прибудет в Южную Корею, где попросит предоставить ВСУ необходимое вооружение. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Министр обороны Украины поедет в Южную Корею просить оружие
© globallookpress.com

По данным собеседника издания, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

По мнению опрошенных аналитиков, Сеул займет осторожную позицию в этом вопросе на фоне победы Дональда Трампа и неоднократных предостережений Москвы по поводу передачи Украине оружия. Южная Корея будет отслеживать военное сотрудничество России и КНДР, прежде чем принимать решение, говорится в тексте.

14 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул готов вместе со своими союзниками нарастить военную помощь Украине, если КНДР будет участвовать в конфликте на стороне России. По его словам, отправка северокорейских военных представляет серьезную угрозу безопасности Корейскому полуострову, Европе, а также всему миру.

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