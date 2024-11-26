МИД КНР: Пекин не предоставлял оружие сторонам конфликта

Китай никогда не поставлял оружие России или Украине в рамках текущего конфликта. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя планы ЕС ввести санкции против китайских компаний за предполагаемую поддержку РФ, передает ТАСС. Дипломат отметила, что Пекин строго контролирует товары двойного назначения, включая гражданские беспилотники. При этом представитель ведомства подчеркнула, что китайская сторона выступает против использования дронов в военных целях. "Штатные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не направлены против кого-либо и не должны подвергаться вмешательству или влиянию третьих сторон", — сказала Мао Нин. 26 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину. По информации журналистов, под ограничения могут попасть фирмы, ранее санкционированные США и Великобританией.