Минобороны Израиля проектирует новое заграждение на границе с Иорданией

Министерство обороны Израиля объявило о начале проектирования нового заграждения, которое должно быть воздвигнуто на границе с Иорданией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Согласно заявлению, Минобороны "приступило к детальному инженерному планированию" заградительного барьера по поручению его главы Исраэля Каца. По предварительным оценкам, планировочные работы обойдутся "в десятки миллионов шекелей" (10 млн шекелей по текущему курсу соответствуют $2,7 млн). Проектирование будет включать в себя в том числе исследование почвы, оценку экологических рисков и предварительную разметку участка, где предполагается строительство заграждения.

"Ожидается, что работы [по планированию] продлятся несколько месяцев. Они призваны повысить готовность системы безопасности к возведению заграждения на границе с Иорданией в соответствии с решениями политического руководства по этому вопросу", - сообщают в Минобороны.

25 ноября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении активно продвигать идею строительства нового забора на границе с Иорданией. Он выразил мнение, что Иран пытается "создать восточный фронт против Израиля", и заверил, что новое заграждение может быть создано "очень быстро".

Кац впервые призвал к строительству забора на границе с Иорданией в конце августа текущего года, когда он еще возглавлял Министерство иностранных дел Израиля.

По информации издания The Times of Israel, на границе Израиля с Иорданией, протяженность которой составляет 309 км, стоит старый забор. При этом представители полиции и армии еврейского государства полагают, что существующего заграждения вполне достаточно для предотвращения большей части контрабанды оружия с территории Иордании, отмечает издание.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ряд других политиков долгие годы выступали за укрепление заградительных сооружений на границе с королевством, однако до сих пор эти планы не доходили до реализации из-за дороговизны подобных проектов.