В России создали полуавтоматическую винтовку «Титан»

Российская компания SWC создала полуавтоматическую винтовку «Титан», предназначенную для использования силами специального назначения. Об этом сообщает газета «Известия».

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Винтовка калибра .308 похожа на немецкое изделие Heckler & Koch — 417, однако легче его и оснащена шестипозиционным газорегулятором. Новое оружие уже используется в зоне специальной военной операции в качестве снайперского или штурмового средства.

«Военные в своих отзывах отмечают надежность конструкции, точность, кучность», — заявили в компании-производителе.

В октябре газета сообщила, что новую винтовку STM-308, которая может стать заменой снайперской винтовки Драгунова (СВД), разработали в России.