Россия категорически не допускает «замораживание» конфликта на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Россия категорически отвергает какое-либо «замораживание» украинского конфликта» — заявил он.

Такое заявление Нарышкин сделал после совещания глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

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Нарышкин добавил, что разговоры о «заморозке» идут лишь на Западе. Это происходит из-за того, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя.

Ранее Нарышкин заявил, что на смену «обанкротившейся» евроатлантической структуре безопасности должна прийти евразийская. По его словам, дисфункция европейской системы спровоцировала конфликт на Украине, а также другие кризисы в мире, заявил глава СВР.