Назван новый командующий группировки «Юг»

Временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило издание РБК.

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По данным источника издания в Минобороны России, прежний командующий группировкой генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации.

Источники, знакомые с ходом консультаций по кандидатурам, отметили, что на эту должность был назначен Александр Санчик, который с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а в мае текущего года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики. Также ими были отражены три контратаки.