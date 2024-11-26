У группировки «Юг» появился новый командующий

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РБК.

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Отмечается, что мужчина уже был руководителем 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, и даже присутствовал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает издание.

23 ноября стало известно, что командующий группировкой российских войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности.

Штурмовые отряды группировки войск «Юг» именно под его руководством применяли тактику «волчьей охоты», окружая украинские подразделения на Кураховском направлении.

На Украине также происходят увольнения: депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая многократно критиковала решения и действия командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), подала прошение об отставке. Парламентарий попросила снять ее с должности зампреда комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также избрать ее членом парламента по внешней политике.