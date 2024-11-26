Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что стремление Североатлантического альянса угнаться за Россией может привести к катастрофе.

Риттер прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о нанесении превентивных высокоточных ударов по территории России.

«НАТО пытается угнаться (за Россией. — RT) с пустым банковским счётом и слабой оборонной промышленностью», — считает Риттер.

По его словам, это является «рецептом катастрофы».

Ранее Бауэр заявил, что альянс должен больше инвестировать в производство средств ПВО.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что адмирал, вероятно, не читал обновлённую «ядерную доктрину» России.