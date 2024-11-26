Российская армия освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сводке говорится, что Копанки были освобождены в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад".

Село Копанки находится рядом с Першотравневым, которое было освобождено ВС РФ в начале ноября.

Кроме того, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны возле Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки Харьковской области и Ивановки ДНР.

Были отражены пять контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Запад" до 440 военнослужащих.