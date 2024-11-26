$103.79+1.21108.87+1.45
Войти в почту

Названо последствие прихода Трампа к власти в США для поставок оружия на Украину

Значительная часть оружия, переданная западными странами Украине, в итоге оказывается на черном рынке и перепродается, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, ситуация может измениться с приходом нового президента США Дональда Трампа, который намерен расследовать подобные случаи.

«Украина превратилась в распределительную базу на теневом рынке вооружений и военной техники. Огромное количество оружия сейчас просто списывается через Украину. Мы помним, как именно то, что было передано стране, в итоге оказалось у боевиков ХАМАС», — сказал Перенджиев.

Перепродажа западного оружия, по его словам, началась еще до 2022 года. Известны, как отметил политолог, случаи, когда украинские военные продавали его народному ополчению ДНР и ЛНР еще до признания их независимости. Трамп же, считает Перенджиев, намерен расследовать поставки Украине с точки зрения их эффективности, что, в частности, может поставить под вопрос дальнейшую поддержку страны.

«Одно это расследование уже само по себе может привести к окончанию боевых действий. Потому что выяснится, что многое было разворовано, а это повлечет привлечение к ответственности задействованных в этом лиц. Не только в США, но и в других западных странах», — считает военный политолог.

Ранее сообщалось, что европейская разведка обеспокоена возможной контрабандой оружия из Украины после завершения конфликта. Там также опасаются притока украинских военных.

Военные новости
Видео
Александр Перенджиев
Дональд Трамп
Хамас
Соединенные Штаты
Украина