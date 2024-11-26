Евросоюз намерен инвестировать €1 млрд в развитие военного производства на Украине из второго транша в €1,5 млрд доходов от замороженных активов России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Из следующего транша... Еврокомиссия предлагает выделить €1 млрд на военную промышленность Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американские власти вкладывают деньги в украинский конфликт, чтобы увеличить прибыль от экспорта ресурсов в страны Европы.

The Sunday Times писало, что украинских военных могут разместить в странах Евросоюза в рамках возможного урегулирования конфликта.