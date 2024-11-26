Рейндерс: ЕС вложит €1 млрд в развитие военного производства на Украине
Евросоюз намерен инвестировать €1 млрд в развитие военного производства на Украине из второго транша в €1,5 млрд доходов от замороженных активов России.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге.
«Из следующего транша... Еврокомиссия предлагает выделить €1 млрд на военную промышленность Украины», — цитирует его ТАСС.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американские власти вкладывают деньги в украинский конфликт, чтобы увеличить прибыль от экспорта ресурсов в страны Европы.
The Sunday Times писало, что украинских военных могут разместить в странах Евросоюза в рамках возможного урегулирования конфликта.