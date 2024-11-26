Словакия закупила в Израиле замену переданного Украине ЗРК С-300

Словакия закупила в Израиле системы ПВО вместо переданного республикой в дар Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщил словацкий министр обороны Роберт Калиняк, слова которого привела братиславская газета Pravda.

"Мы приобрели замену С-300. Новые системы [ПВО] будут охранять электростанции и города. Они способны уничтожить и баллистические ракеты", - сказал министр.

Сделка по закупке систем ПВО с израильским производителем, согласно газете, почти завершена. В окончательную версию подписанного в октябре контракта внесены положения о том, что они будут оборудованы более чувствительными радарами с установкой ракет большего радиуса действия, чем предполагалась ранее. Такая модернизация обеспечит эффективную борьбу с авиацией, беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами.

Словакия, отмечает издание, закупила в Израиле шесть систем ПВО Barak MX за €554 млн. В стоимость не включен НДС. Каждый комплекс состоит из центра управления стрельбой и трех пусковых установок, которые способны нести по восемь ракет.

Закупку систем ПВО в Израиле в августе одобрило правительство Словакии. Республика сейчас не располагает эффективными средствами ПВО. Ее небо охраняют государства - союзники страны по НАТО. Прежние словацкие власти передали в дар Украине комплекс ПВО С-300. Этот шаг критикует действующее правительство премьер-министра социал-демократа Роберта Фицо.