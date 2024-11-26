ВСУ впервые пытались ударить по Курской области американским Switchblade 600

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) пытались ударить по Курской области американским беспилотником Switchblade 600. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, американский дрон заметили над Рыльским районом Курской области. Российские военнослужащие ликвидировали летательный аппарат выстрелом из ружья. Осмотр обломков дрона показал, что в качестве боеголовки на нем была установлена боевая часть от ракеты FGM-148 Javelin.

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Подобные беспилотники как правило запускают из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет. Оператор летательных аппаратов может управлять их полетом на расстоянии нескольких километров.

20 ноября ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. Это произошло после разрешения США бить ракетами вглубь России.