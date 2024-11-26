Стало известно, чего опасаются страны Европы из-за Украины

Европейские спецслужбы готовятся к возможному притоку украинских военных и контрабанде оружия после окончания конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на данные Bloomberg пишет РИА Новости.

«Разведывательное сообщество по всей Европе готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки», - отмечает издание.

Ранее польские СМИ сообщили о том, что Польшу уже захлестнул поток контрабанды с Украины. После начала российской спецоперации в страну прибыло много беженцев, а также резко возросло количество преступлений. По сведениям Rzeczpospolita, контрабанда оружия и боеприпасов выросла на 50%.

При этом румынские пограничники также сообщали о попытке незаконно провезти в страну патроны, беспилотник и военные каски с территории Украины. По делу о контрабанде был задержан гражданин Украины.