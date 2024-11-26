ВСУ выпустили 71 боеприпас по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 71 боеприпас и 18 беспилотников по территории Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб, еще один получил ранение, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и нанесены удары с помощью 2 БПЛА, один из которых сбит. В городе Шебекино в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. <...> Один мирный житель ранен", - написал он.

За прошедший день в Шебекинском округе повреждены 7 многоквартирных домов, 4 частных домовладения, 2 социальных объекта, гараж, 10 легковых и 2 грузовых автомобиля. По Грайворонскому округу выпущены 17 боеприпасов и 2 беспилотника.

Белгородский район атакован с помощью 14 боеприпасов и 2 БПЛА, поврежден легковой автомобиль. По территории Валуйского округа, Волоконовского и Краснояружского районов выпущено 27 боеприпасов и 9 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район атакован двумя дронами-камикадзе, повреждены два частных дома и коммерческий объект. Город Губкин атакован беспилотником, повреждена кровля нежилого здания.