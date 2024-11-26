Российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Российские войска уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные выявили пункт управления беспилотниками ВСУ с помощью воздушной разведки, после чего артиллеристы развернули орудие и произвели обстрел. После этого расчет оперативно замаскировался и ушел в укрытие.

Он добавил, что используя 122-мм буксируемые гаубицы Д-30, военные эффективно ведут огонь по бронетехнике, огневым средствам и складам украинских подразделений, а также по лодкам на правом берегу Днепра. Сальдо заключил, что расчеты способны за несколько минут установить цели и нанести удары с расстояния более 15 километров, достигая скорости до восьми выстрелов в минуту.

Ранее пункт управления дронами ВСУ был уничтожен близ Очакова Николаевской области расчетом ВДВ России. Сальдо рассказал, что расчет артиллерийского соединения ВДВ запустил ракеты из противотанкового комплекта на береговой линии Кинбурнской косы.