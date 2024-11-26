Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ, опубликовав кадры боевой работы черноморских морпехов.

"Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области. В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи, несмотря на то что враг окопался. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона украинских боевиков десятки единиц сожженной боевой техники натовского производства", - сказали в ведомстве.

Там рассказали, что блокированные в районе Ольговской рощи силы ВСУ пытались держать оборону несколько недель, но были разгромлены морпехами-черноморцами. Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью беспилотников самолетного и квадрокоптерного типа удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов. Штурмовики бригады морской пехоты наступали сразу с нескольких сторон. В ходе штурмовых действий противник попытался оказать сопротивление, но безуспешно. Боевики ВСУ были уничтожены.

В министерстве отметили, что в результате действий военнослужащих бригады морской пехоты боевики ВСУ отступили, бросив убитых бойцов и вооружение. По итогам боя морпехам Черноморского флота удалось захватить вооружение и боевую технику иностранного производства - американские и шведские гранатометы, множество коптеров. После зачистки рощи на бывших позициях ВСУ обнаружены сотни погибших боевиков.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области продолжают идти вслед за штурмовыми группами и закрепляться на освобожденных территориях.