Во вторник, 26 ноября, координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о серии ударов по различным украинским военным объектам. По словам Лебедева, удары были нанесены по военным аэродромам и складам, а также по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ.

Хмельницкая область

Лебедев заявил, что в ночь на 26 ноября удары были нанесены по военному аэродрому и складу в Староконстантинове (Хмельницкая область). Информацию о последствиях ударов он не привел.

Ровенская область

По словам Лебедева, также целью для ударов стала энергоинфраструктура и логистический узел ВСУ в Ровенской области. В результате были поражены личный состав и техника ВСУ.

Одесская область

Лебедев сообщил, что удары были нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области. Других деталей он не привел.

Тернопольская область

По информации Лебедева, в Тернопольской области в ночь на вторник удар был нанесен по полигону и месту хранения военной техники ВСУ. В результате была поражена военная инфраструктура, частично пропал свет.

Киев и пригород

В Киеве и его пригороде удар был нанесен по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства беспилотников, заявил Лебедев. По его информации, поражен был ремонтный цех. Украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога в городе длилась более пяти часов.

Житомирская область

Также удар был нанесен по военному объекту в Житомирской области, сообщил Лебедев. Там, по его словам, был поражен пункт размещения иностранных наемников ВСУ.

Другие регионы

В ночь на 26 ноября в украинских СМИ появилась информация о серии взрывов в Тернополе. Местные чиновники заявили о повреждении электроинфраструктуры. РИА Новости сообщило, что на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры.