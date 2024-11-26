Ситуация на южном театре военных действий для ВСУ складывается критически. Украинцы до сих пор испытывают тяжелые последствия своего поражения в городе-крепости Угледаре. Продвигаясь дальше к северо-западу от Угледара, российские войска вышли на позиции, которые позволяют им взять в котел украинские войска с их резервных позиций в Великой Новоселке.

Угледар на протяжении двух лет служил опорным пунктом украинской обороны на юге ДНР. Гарнизон 72-й механизированной бригады отразил несколько российских атак. Однако командование ВСУ не предприняло значительных усилий для поддержки бригады, бросив все резервные силы на рискованные и бесполезные операции, в том числе на вторжение в Курскую область, пишет Forbes.

В результате российские войска смогли постепенно истощить ресурсы 72-й бригады и в конечном итоге выбить оставшиеся силы из Угледара в конце сентября. Это отступление привело к обрушению фронта на юге ДНР, и украинские силы были вынуждены отступить на второстепенные позиции, фактически без боя подарив российской армии почти 200 кв. км территории.

Первоначально боевики Зеленского отступили в Богоявленку к северу от Угледара, однако российская армия освободила и этот населенный пункт. Падение Угледара вызвало эффект домино на всем Южно-Донецком направлении: 31 октября Минобороны России сообщило об освобождении Богоявленки и Ясной Поляны, 1 ноября – Новоукраински и Шахтерского (к западу от Богоявленки), а 6 ноября – Максимовки.

Сейчас, когда большая часть лучших украинских сил задействованы в Курской области, ВСУ сталкивается с трудностями в стабилизации фронта в ДНР, констатирует военный эксперт Forbes Дэвид Экс.

Освобождение Шахтерского и Золотой Нивы открыло прямой путь, чтобы маневрировать на флангах и продвигаться к восточным окраинам Великой Новоселки. Сейчас здесь задействованы лучшие российские подразделения, в том числе спецназ ГРУ.

Штурм Великой Новоселки сейчас идет на двух направлениях: первое – южное и южно-западное, от Новодаровки, Ровнополя и Макаровки; второе – восточное, от Новодонецкого, Золотой Нивы и Раздольного.

– Великая Новоселка сама по себе должна иметь хорошие оборонительные позиции. Но эти линии предназначены для защиты от атак с юга, а не с севера и востока, – пишет OSINT-аналитик Эндрю Перпетуя.

По его оценкам, в Великой Новоселке огромный украинский гарнизон (включая подразделения 48-го штурмового батальона, президентской бригады и 17-й бригады Нацгвардии) находится под угрозой полного окружения.

Российские силы могут попытаться обойти восточный фланг украинских позиций в Великих Новоселках и усилить давление на населенный пункт с юга, чтобы заставить ВСУ отступить, пишет Forbes.

Сейчас у российской армии есть плацдарм к югу от Великих Новоселок, но для решающего удара необходимо также освободить расположенные севернее Старомайорска и Урожайного несколько населенных пунктов – это Благодатное, Сторожевое и Нескучное. Украинцы еще в ходе «контрнаступления» окопались здесь, используя рельеф (через села протекает река Мокрые Ялы) для создания оборонительных рубежей.

Великая Новоселка крайне важна для украинской обороны на Южном театре военных действий, пишет Эндрю Перпетуа.

Прочность оборонительных сооружений позволяла ВСУ избегать переброски резервных сил с других участков фронта для обороны.

– С этим покончено. Теперь нужно начать жертвовать другими районами, чтобы защищаться здесь, – пишет эксперт.

По его оценке, подразделения ВСУ на этом участке многократно уступают российским военным группировки «Восток» в численности. Освобождение Великой Новоселки даст российским войскам продвинуться к юго-западной границе ДНР и Запорожской области.

– Потеря Великой Новоселки сама по себе не станет катастрофой в глобальном масштабе, – пояснил Перпетуа. – Настоящая катастрофа для украинцев заключается в том, что Россия атакует оборонительную линию с фланга, параллельно обороне.

Угроза для ВСУ усугубляется тем, что, вероятно, в этом районе уже не осталось никаких украинских резервов, пишет Forbes.