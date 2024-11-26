Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал видео освобождения Дарьино в Суджанском районе. В плен попал один из командиров подразделений украинской армии. Во время сражений за Дарьино российские бойцы обратили в бегство группу из 30 боевиков. Идут бои на границе Кореневского и Суджанского районов. Наши проводят массированные штурмы позиций врага.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным “Военной хроники”, в упорных боях за Дарьино отличился 2-й батальон 51-го полка 106 дивизии ВДВ. Село полностью очищено от противника, на протяжении последних 2 недель шли бои за ферму на окраине. Толстый Луг так же опять под нашим контролем, косвенным подтверждением этому являются атаки на Свердликово вдоль трассы на Суджу. На восточном фланге ВСУ выбиты из деревни Круглик.

В Сети появились также кадры, на которых “северяне” в спокойной обстановке рассматривают американский бронетранспортер MaxxPro западнее Крученого леса. Очевидно врага поблизости нет, значит, ЛБС проходит где-то в районе Малой Локни.

Западный агрегатор военных новостей, так называемый Институт изучения войны (ISW) в числе населенных пунктов, где идут бои, указал район самой Суджи, а также Погребки. Интересно это тем, что эксперты ISW сослались на украинские источники.

Если это правда, то наши смогли продвинуться к районному центру с запада – со стороны трассы ЗВК 090. От крайних позиций “северян”, если судить по карте “институток”, до Суджи чуть больше 4 км, причем на этом направлении нет других населенных пунктов. Скорее всего, здесь кошмарят противника наши ДРГ, тогда как эпицентр освобождения курского приграничья смещается из Дарьино в Леонидово. По опорникам ВСУ в окрестностях этой деревеньки (население – 55 человек до вторжения) бьют наши ТОСы – верный признак скорого наступления.

Также сообщается о применении российскими бойцами дронов-камикадзе “на оптике”. Наше Минобороны публикует ролики с высоким разрешением уничтожения вооружения и техники ВСУ в Курском приграничье. Один из барражирующих боеприпасов аккуратно влетел прямо в предбанник блиндажа, в котором прятался пiдроздiл. Уничтожена и американская БМП “Bradley”, несмотря на бортовую РЭБ. По ней тоже ударил беспилотник, управляемый с помощью оптоволокна.

Потери личного состава врага в индустриальных масштабах подтверждают сами укровояки. УкроСМИ показали интервью очередного “хероя, сходившего на Курск”, который сказал, что “только в его бригаде 500 человек безвозвратных потерь за 10 дней. Они просто пропали. Как корова языком слизала. То есть раненых среди них нет”.

По словам захисника Александра Приймачука, сумевшего сдаться и тем самым сохранить себе жизнь, в его 17-ю танковую бригаду ВСУ, которая попала в окружение в Большом Ольговском лесу и там бесславно ликвидирована, были переведены около 400 военнослужащих Государственной специальной службы транспорта (Держспецтрансслужба, ДССТ).

“Ротный сказал: кто уйдет в СОЧ (самовольное оставление части), автоматически приписывается, что ты ушел с оружием. Вы даже домой не доедете – вас отправят на мясо”, – пожаловался измученный дорожник на своего командира.

А тем временем глава бандеровского Генштаба Анатолий Баргилевич наябедничал американцам, что будто бы северокорейские войска уже вступали в бои против ВСУ в Курской области. “Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части”, – сбрехал, не моргнув глазом, Баргилевич. Поэтому, дескать, и пятятся назад “львы” Зеленского.

Ему поддакнул Андрей Коваленко, один из высокопоставленных “ципсотов” при СНБО, мол, солдаты чучхе уже атакуют захисников под Суджей, а минометные расчеты и экипажи БПЛА пока еще учатся. Правда, в Пентагоне зрадно сообщили, что не имеют подтверждений участия войск КНДР на стороне России.

Впрочем, это еще цветочки, а ягодки впереди. Как сообщила британская желтая пресса Financial Times, скоро к воинам Ким Чен Ына присоединятся йеменцы из армии “хуситов”, вот тогда украинцев точно выдавят из Курской области. Об этом рассказал некий Тим Лендеркинг. По данным этого спеца по Йемену, парням в шлепках пообещали “работу в сфере инженерии и возможное получение российского гражданства”, но “вместо этого насильно призвали неопытных новобранцев в российскую армию и отправили их воевать по прибытию в Россию”.

Лучше бы FT пояснил, что делал британский подданный Джеймс Андерсон в Курской области, который, оказавшись в русском плену, на камеру зарыдал, что подлые украинцы отобрали у него паспорт и силой отправили на “передок”. И вот теперь россияне спасли его от бандеровцев.

Свет на деятельность англичанина в ВСУ пролил ТГ “Архангел спецназа”. Этот наемник служил в составе 252-й роты 22-го полка 1-й сигнальной бригады, то есть в корпусе быстрого реагирования НАТО, чей штаб находится в Лондоне. На сайте этой части сказано, что “специалисты этого полка являются незаменимыми на поле боя, так как именно они обеспечивают координацию с пунктом управления”.

В частности, 22-й полк 1-й сигнальной бригады принимал непосредственное участие в свержении Муаммара Каддафи, а также – в оккупации Афганистана. Очевидно, что Джеймс Андерсон обеспечивал связь с натовским штабом, учитывая его навыки и прошлое.