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Рогов рассказал о зачистке российскими военными «огневого мешка» у Курахово

Российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали Вооруженные силы Украины (ВСУ) южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов рассказал о зачистке российскими военными «огневого мешка» у Курахово
© РИА Новости

«Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», — рассказал Рогов.

Политик также отметил большие потери ВСУ при выходе из «огневого мешка». Он объяснил, что это связано с огневым контролем Вооруженных сил (ВС) России над всеми путями отступления украинских подразделений.

Ранее Рогов сообщал о продвижении российских военных в Курахово. Он заявлял, что боевые действия ведутся в районах многоэтажной застройки.

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Украина