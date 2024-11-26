ТАСС: ВСУ вывели часть войск из центра Курахова

Обороняющие Курахово украинские войска малыми группами покидают центр города и перемещаются на западную окраину.

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"Объективный контроль показывает, что противник вывел часть сил из района многоэтажек. Переброска идет в район трубного завода, где у ВСУ оборудованы позиции", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Часть украинского гарнизона выходит из города на запад - опять же, малыми группами, добавил собеседник агентства.

Напомним, накануне российские штурмовые отряды прорвались в центр Курахова и закрепились в многоэтажной застройке. Главком ВСУ Сырский доложил Зеленскому о крайне тяжелом положении на этом участке фронта.