Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в райоге Ольговской рощи в Курской области. Их потери оказались настолько высоки, что автомобили «вывозили бойцов пачками», такие данные раскрыл командир батальона морской пехоты Черноморского флота российской группировки войск «Север» с позывным Як, Минобороны РФ.

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20 ноября в пресс-службе оборонного ведомства заявили, что ВС РФ завершили уничтожение украинской группировки, зажатой в Ольговской роще.

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