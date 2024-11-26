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Российские морпехи раскрыли потери ВСУ в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в райоге Ольговской рощи в Курской области. Их потери оказались настолько высоки, что автомобили «вывозили бойцов пачками», такие данные раскрыл командир батальона морской пехоты Черноморского флота российской группировки войск «Север» с позывным Як, Минобороны РФ.

Российские морпехи раскрыли потери ВСУ в Курской области
© РИА Новости

20 ноября в пресс-службе оборонного ведомства заявили, что ВС РФ завершили уничтожение украинской группировки, зажатой в Ольговской роще.

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«Было их там прилично. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед», — рассказал комбат морпехов.

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