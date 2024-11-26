Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последнее время сократили использование беспилотников на Купянском, Красно-Лиманском и Северском направлениях. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, такая тенденция может быть связана с неблагоприятными погодными условиями.

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Эксперт добавил, что сокращение использования беспилотниками на фронте негативно отразилось на общей боеспособности украинской армии, так как на ряде участков фронта командование ВСУ компенсировало отсутствие артиллерии подразделениями с ударными дронами.

До этого военный аналитик Дэвид Экс рассказал, что удар российских войск по аэродрому Днепр демонстрирует неспособность Украины до сих пор наладить защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК. Он отметил, что существенную угрозу для украинских аэродромов представляют российские разведывательные беспилотники. По его словам, именно всеобъемлющее наблюдение за целями позволяет российским военнослужащим достигать серьезных результатов в поражении авиабаз.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны.