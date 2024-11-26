"Царь-Мангал" вернулся: легендарный танк снова в строю на СВО

Минобороны показало кадры новой боевой работы модернизированного танка, сообщает ИА DEITA.RU.

Танк Т-80 мотострелкового соединения снова проявил себя на поле боя, обеспечив прорыв российских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны.

Обшитый специальной защитой танк был использован для поражения опорного пункта ВСУ. Вышедшая на позицию боевая машина пустила 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды по позициям противника.

Стрельба велась на дистанции до 800 метров, несмотря на попытки противника использовать FPV-дроны для помех. Специальная "экипировка" танка позволяет нивелировать ущерб от ударов беспилотниками. Так оснащен цепями, решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, предусмотрен противоминный колейный трал.

Напомним, что впервые танк, получивший прозвище "Царь-Мангал" появился под Красногоровкой, совершив рейд в тыл противника. Тогда танк вызвал улыбки у противника, но успешный прорыв серьезно поменял настроение ВСУшников. Впоследствии многие СМИ растиражировали усовершенствованную машину и подробно описали механизм ее работы.