Рогов сообщил о зачистке российскими военными населенного пункта в районе Курахово

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные зачистили от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Елизаветовку. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Уточняется, что Елизаветовка располагается к югу от Курахово.

Ранее Рогов заявлял о зачистке российскими военными «огневого мешка» у Курахово. По его словам, украинские военнослужащие бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки.

ВСУ также вывели часть группировки из центра Курахово. По информации силовых структур, украинские подразделения отступили в район трубного завода.