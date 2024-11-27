Группа морпехов РФ нанесла удар в тылу ВСУ

Группа российских морпехов под командованием бойца с позывным Кощей сумела абсолютно незамеченной пройти в тыл подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанести противнику мощный удар благодаря высокому уровню подготовки. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство ко Дню морской пехоты - 27 ноября - поделилось кадрами боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" в тыловом районе перед выполнением боевых задач.

"Недавно группа, подготовленная именно такими методами, под командованием морпеха с позывным Кощей смогла абсолютно незамеченной зайти в тыл подразделения ВСУ и нанести боевикам мощный удар. Кощей, как и другие инструкторы, имеющие практические навыки, делится своим опытом, что позволяет военнослужащим получить ценные практические знания", - заявили в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, в том числе с военнослужащими-морпехами, прибывшими по ротации в тыловые районы, проводятся плановые занятия по огневой и инженерной подготовке, а также штурму позиций ВСУ.

"Интенсивные занятия по боевой подготовке проводятся в том числе на позициях, недавно отбитых у боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Там же военнослужащие разбирают реальные случаи из боевой практики", - сообщили в ведомстве.

Инструктор по боевой подготовке с позывным Кощей рассказал о нюансах подготовки морпехов.

"Сейчас мы этот опорник [ВСУ] используем как учебное место. И не только мы, но и соседние подразделения также используют бывшие позиции противника как учебные места. Обучить, показать, чтобы бойцы понимали, как противник окапывается, в каких условиях противник живет. Дальше там есть их вещи, пайки валяются, еще что-то. Наглядно показываем пример", - отметил военнослужащий.

В Минобороны РФ также рассказали, что в ходе подготовки основной упор морпехи делают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп, что является ключевым элементом успешного выполнения ими боевых задач.