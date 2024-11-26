Пленный рассказал об обучении бойцов ВСУ в Польше

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Польше учили стрелять на симуляторах, напоминающих компьютерные игры. Подробности обучения рассказал украинский военнопленный Владимир Молозин в беседе с РИА Новости.

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По его словам, занятия на тренажере продлились три дня.

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«Большой экран натянутый, стоит MK19, как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — рассказал Мозолин.

Он отметил, что инструкторы не знали русский и украинский языки, из-за чего разговаривали на польском. Те бойцы ВСУ, которые ранее работали в Польше, переводили своим сослуживцам слова советников.

Ранее попавший в плен к российским бойцам британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон рассказал, что ВСУ направили в Курскую область в том числе батальон с заключенными. Он также добавил, что оказался на территории России против своей воли.