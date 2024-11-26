В НАТО призвали производить больше оружия для ударов вглубь России

На случай продолжения кризиса между Киевом и Москвой глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал производить больше оружия для нанесения ударов вглубь России. Он заявил об этом в ходе конференции в Центре европейской политики в Брюсселе, передает ТАСС

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«Мы должны приобретать больше оружия. Мы должны инвестировать больше в средства ПВО, а также в средства нанесения глубоких высокоточных ударов», — отметил Буэр.

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По его мнению, это станет страховкой на случай, если РФ решится атаковать альянс.