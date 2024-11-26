Неопознанные дроны вновь заметили над базами ВВС США в Британии

Неопознанные БПЛА были во второй раз за последние дни замечены в небе над британскими авиабазами, которые используют американские ВВС. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя командования ВВС США в Европе.

"Могу подтвердить, что ситуация [с появлением дронов] продолжается", - сказал он.

Собеседник Sky News подчеркнул, что военные оставляют за собой право защищать свои объекты.

"Наши силы продолжают наблюдение за воздушным пространством и вместе с властями принимающих стран и нашими партнерами по осуществляемым миссиям работают над обеспечением безопасности персонала баз, а также расположенных на них объектов и имущества, - отметил представитель командования. - Для обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем принимаемые меры, при этом мы оставляем за собой право защищать наши объекты".

Первые сообщения о появлении БПЛА над расположенными в Великобритании авиабазами начали поступать еще в середине прошлой недели. Речь идет о базах Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также о базе Фелтуэлл в Норфолке.

Ранее посольство России в Лондоне назвало "конспирологическими историями" и сказками попытки британских СМИ связать сообщения о БПЛА с якобы осуществляемой РФ разведдеятельностью.