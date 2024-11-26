Российские военные уничтожили беспилотник в пригороде Воронежа

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте осуществляют работу оперативные службы.

Российские БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В ночь на 26 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в регионе. Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Вечером 25 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

В Минобороны сообщали, что в ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотника. Информации о повреждениях инфраструктуры в регионах, а также о пострадавших министерство не предоставило.

Ранее появилось видео падения беспилотника под Калугой.