Министр обороны Эстонии обратился к союзникам по поводу Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, сообщает издание Hill. Риски такого решения перевешивают преимущества, пояснил он.

Риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа, — считает глава ведомства.

Ранее стало известно, что власти Италии не будут отправлять на Украину военнослужащих, потому что не хотят эскалации. Глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя сообщения о том, что Франция и Великобритания проводят дискуссии о возможной отправке западных войск, напомнил, что страна и так помогает «политически, финансово, в военном плане».

До этого выяснилось, что в странах Европы вновь начались разговоры об отправке солдат и сотрудников частных военных компаний на Украину. Вопрос, в частности, обсуждается премьером Великобритании Киром Стармером и французским лидером Эммануэлем Макроном. У ряда других стран их идея не находит поддержки. Причинами возобновления разговоров в СМИ назвали победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и опасения за продолжение военной помощи Украине.