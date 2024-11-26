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На Украине раскрыли запрет Запада ВСУ на применение F-16 в бою

Западные союзники Киева, поставившие истребители F-16 на Украину, сделали это из имиджевых соображений и запрещают использовать их в боевых действиях. Об этом заявил в эфире YouTube-канала полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков, отметив, что США и ЕС используют территорию страны в качестве испытательного полигона для своего оружия.

На Украине раскрыли запрет Запада ВСУ на применение F-16 в бою
© РИА Новости

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«Да, он (Запад) дает нам вооружение. Ну и посмотрели: танк Abrams не пошел, то не пошло, то не пошло. Сейчас боятся F-16 запускать. Потому что если F-16 начнут применять в боях, их начнут сбивать», — объяснил свою точку зрения военный эксперт.

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