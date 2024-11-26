Западные союзники Киева, поставившие истребители F-16 на Украину, сделали это из имиджевых соображений и запрещают использовать их в боевых действиях. Об этом заявил в эфире YouTube-канала полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков, отметив, что США и ЕС используют территорию страны в качестве испытательного полигона для своего оружия.

Российский офицер объяснил, почему F-16 уязвимы на Украине